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Юрлицо в Казахстане
Сделаем карту MasterCard Freedom Finance банка на ваше имя
Без доверенности и полностью официально
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от 29 900 р
Доставка по РФ и миру
Доставка карты в
РФ 5-7 дней
Стоимость карты
Получение
Особенности карты
40 000 р
Карта привязывается к российскому номеру телефона
Самый выгодный курс покупки валюты
Моментальное пополнение с российской карты Цифра банк и Тиньков банк
3 года — срок действия карты
Поддержка
Apple Pay и Google Pay
Мультивалютная карта USD EUR RUB KZT
SWIFT платежи в USD / EUR / RUB:
Входящие (бесплатно)
Исходящие (платно)
Единоразовая плата за обслуживание карты 30 000 тенге
Списывается при первом пополнении
Заказать карту с доставкой РФ
Тарифы банка
Заказать карту с доставкой по миру
Доставка включена в стоимость
Подходит для аренды автомобиля
Удобное мобильное приложение
Приложение и техническая поддержка на русском
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Оплачиваете заказ
Отправляете документы
Открытие ИНН
Выпуск карты
Отправка карты через СДЕК
Заполняйте форму и производите оплату
скан загранпаспорта
скан внутреннего паспорта адрес доставки в РФ
1-2 дня
Получаете смс от банка, о готовности карты и договариваетесь с курьером о доставке
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Как проходит оформление карты
Тысячи довольных клиентов
Наши карты работают по всему миру и об этом говорят наши клиенты
Почему выбирают именно нас?
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Более 10 000 довольных клиентов за все время работы
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Работаем официально, выдаем чеки, соблюдаем законы РФ
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Работаем напрямую с банками без посредников
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Всегда на связи с вами без перерывов и выходных
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Можем доставить карту в любую точку мира
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Что пишут наши клиенты?
Ответы на частые вопросы