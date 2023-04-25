Редакция действительна с 15.11.2022 года г. Москва, РФ
Настоящий Договор является официальным и публичным предложением Индивидуального предпринимателя Страдэ Евгении Сергеевны (ИНН 890308258957 ОГРН ИП 317774600305611), далее именуемого «Исполнитель», любому юридическому лицу, действующему в лице уполномоченных лиц, или любому дееспособному физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, или в качестве налогоплательщика на профессиональный доход (самозанятому), далее именуемым «Заказчик», заключить договор, предмет и условия которого изложены ниже.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. В настоящем Договоре и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон применяются следующие термины, определения и условия: 1.1.1. Сайт – автоматизированная информационная система, совокупность информации, графических элементов, дизайна, графики, изображений, литературных произведений (тексты), аудиовизуальных произведений (фото- и видеоматериалы) и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу: http://relocanto.ru, включая все его разделы, страницы (поддомены), а также, файловую структуру и любые иные структурные элементы, исходный и объектный код. 1.1.2. Заказчик – любое юридическое лицо, осуществившее акцепт настоящей публичной оферты в собственном интересе и действующее в лице уполномоченных лиц, или дееспособное физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, или налогоплательщика на профессиональный доход (самозанятый), осуществившее акцепт настоящей публичной оферты в собственном интересе. 1.1.3. Исполнитель – сторона настоящего Договора, владелец Сайта, осуществляющая предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации (вне зависимости от места нахождения Заказчика). 1.1.4. Услуги Исполнителя – услуги по поиску проживающих на территории иностранных государств физических лиц и/или зарегистрированных на территории иностранного государства юридических лиц, способных за денежное вознаграждение представлять интересы Заказчика на территории иностранного государства и обладающих достаточным уровнем компетенции для совершения от имени и по поручению Заказчика определенных юридических действий (далее – Поверенных). Консультирование Заказчика по вопросам стоимости, порядку оплаты, срокам и условиям предоставления услуг Поверенными и передачи Заказчику от Поверенного всего полученного при исполнении поручения; Услуги по содействию в расчетах с Поверенными с удержанием Сервисного сбора за обработку платежа в размере и порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора (далее – Услуги). 1.1.5. Поверенный – резидент иностранного государства, физическое или юридическое лицо, наделенное Заказчиком ограниченными полномочиями на совершение юридических действий от имени Заказчика на основании выданной Заказчиком доверенности. 1.1.6. Стороны – Исполнитель и Заказчик. 1.1.7. Сервис – программно-аппаратный комплекс (система) с веб-интерфейсом, представляющий собой совокупность интегрированных с Сайтом Исполнителя аппаратных и программных средств, доступ к которым позволяет Заказчику совершать определенные действия (в том числе по оплате услуг Поверенного) и осуществлять права (полномочия), которыми наделяется конкретный Заказчик средствами идентификации и аутентификации, не требующие отдельной оплаты, если иное не установлено настоящими Правилами. 1.1.8. Условия использования Сервиса – условия использования отдельного Сервиса в составе Сайта. 1.1.9. Платежный сервис – услуги платежной системы по переводу денежных средств, оказываемые в соответствии с условиями настоящего Договора и правилами оператора – владельца платежной системы. 1.1.10. Услуги платежной системы – условия осуществления информационного и технологического взаимодействия между Заказчиком, Исполнителем и Поверенным с целью предоставления Заказчику возможности с помощью Платежного сервиса оплачивать услуги Исполнителя и/или Поверенного. 1.1.11. Вознаграждение Исполнителя – денежная сумма, взимаемая Исполнителем за оказание Услуг, выраженная в процентном отношении от стоимости оформленной и оплаченной Заказчиком Заявки на получение услуг и уплачиваемая в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. 1.1.12. Сервисный сбор – денежная сумма, взимаемая Исполнителем за пользование Заказчиком Сервисов по обработке платежей и включенная в расчет вознаграждения Исполнителя. 1.1.13. Заявка на получение услуг (или Заказ) – должным образом, оформленный Заказчиком на Сайте запрос на оплату услуг Исполнителя. Заказ содержит информацию об услуге, которую Заказчик намерен получить от Поверенного. 1.1.14. Служба доставки – юридическое лицо, экспедитор, которым осуществляется деятельность по оказанию транспортно-экспедиторских услуг. В настоящем Договоре, а также документах, вытекающих или связанных с ним, могут быть использованы иные термины и определения, не указанные в настоящем разделе Договора. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте Договора, а также документах, вытекающих или связанных с ним (если иное прямо не предусмотрено), следует руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь — законодательством Российской Федерации, и в последующем — обычаями делового оборота и научной доктриной. 1.2. Настоящий документ постоянно размещен в Сети Интернет по сетевому адресу: https://relocanto.ru/agreement и является публичной офертой согласно статье 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае принятия изложенных ниже условий юридическое лицо, действующее в лице уполномоченных лиц, или физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, приобретает все права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Договором и соглашается со всеми его положениями. 1.3. В соответствии с положениями ст. 437 и ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в объеме и порядке, определенном в разделе 6 настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Исполнителем Услуг Заказчику. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услугу либо Услуги, а Заказчик обязуется оплатить эту Услугу (Услуги) в соответствии с условиями настоящей оферты. 2.2. Описание, полный перечень услуг Исполнителя / Поверенного, их стоимость, содержание, сроки и порядок их оказания и оплаты размещены в соответствующем разделе Сайта и/или доводятся до сведения Заказчика, по запросу последнего, посредством электронной коммуникации (электронная почта, мессенджер). 2.3. Заказчик уведомлен, что Исполнитель не является стороной договорных отношений между Заказчиком и Поверенным. Исполнитель является доверенным посредником между Заказчиком и Поверенным и оказывает содействие Заказчику в получении от Поверенного всего полученного при исполнении поручения. 2.4. Исполнитель не назначает цены на услуги Поверенного, так как определение цены услуг Поверенного входит в исключительную компетенцию Поверенного. В рамках настоящего Договора, функция Исполнителя ограничена информированием Заказчика о стоимости услуг Поверенного. 2.5. Осуществляя акцепт оферты в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Заказчик подтверждает, что: 2.5.1. Ознакомился с условиями настоящего Договора в полном объеме до начала использования Сайта. 2.5.2. Принимает все условия настоящего Договора в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений и обязуется их соблюдать или отказаться от использования Услуг.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 3.1.1. Оказать Заказчику Услуги в объеме, согласованном сторонами в Заявке, а также оказывать Заказчику в рабочее время (с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 по Московскому времени, за исключением выходных дней и официальных государственных праздников) консультации по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему услуг. 3.1.2. Не разглашать и не передавать третьим лицам или для всеобщего сведения информацию о Заказчике, которая станет известна Исполнителю при заключении и исполнении настоящего Договора, и конфиденциальный характер которой будет следовать из существа составляющих эту информацию сведений или в результате специального предупреждения Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 3.1.3. Не позднее 6 (шести) часов после получения Исполнителем от Платежной системы подтверждения о поступлении от Заказчика денежных средств в счет оплаты услуг Поверенного, осуществить необходимые действия посредством Сервиса, интегрированного с Сайтом Исполнителя по переводу, причитающейся Поверенному суммы (90% от поступившей от Заказчика суммы) с единовременным удержанием собственного вознаграждения, включающего Сервисный сбор (10% от поступившей от Заказчика суммы). 3.1.4. Предоставлять Заказчику техническую и консультационную поддержку по вопросам платежей, взаимодействию с Поверенным и получении всего полученного при исполнении поручения Поверенным. Техническая и информационная поддержка предоставляется в форме консультаций через мессенджер в приложении Telegram, либо по электронной почте (relocantos@gmail.com). Объем и сроки консультаций, а также форма консультации определяется Исполнителем самостоятельно. 3.1.5. После исполнения или прекращения настоящего Договора без промедления возвратить Заказчику полученные от него при исполнении настоящего Договора документы, возвращенные банком. 3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ: 3.2.1. Привлекать к оказанию Услуг третьих лиц. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц, в целях своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги, и по своему усмотрению распределять между ними обязанности. 3.2.2. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг. 3.2.3. Требовать оплату за оказанные или оказываемые Услуги. 3.2.4. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. Персональные данные Заказчика, полученные при использовании Сайта, обрабатываются Администрацией Сайта в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой обработки персональных данных, утвержденной Администрацией https://relocanto.ru/privacy. 3.2.5. Приостановить оказание услуг в случае, если необходимо получить у Заказчика дополнительные документы / информацию / согласовать дальнейшие действия по выполнению Заявки, а Заказчик не отвечает на направленные ему сообщения и телефонные звонки. Риск возможных убытков при таком приостановлении выполнения Заявки несет сам Заказчик. 3.2.6. Отказать Заказчику в предоставлении Услуги / Услуг в случае неоплаты (неполной оплаты) за Услуги в установленные Договором сроки, либо при несвоевременном предоставлении Заказчиком необходимых документов для оказания Услуг. 3.3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ: 3.3.1. До начала оказания Услуг и совершения оплаты, пройти процедуру идентификации и предоставить Исполнителю персональные данные, необходимые для оказания Услуг, в соответствии с утвержденной Исполнителем и расположенной на Сайте формой (Заявка на получение услуг). 3.3.2. Заполняя Заявку на получение услуг на Сайте, ознакомиться с условиями настоящего Договора и Политикой обработки персональных данных Исполнителя, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://relocanto.ru/privacy. 3.3.3. Самостоятельно оформить Заявку на оказание услуг путем заполнения регистрационной формы на платежной странице Сайта с указанием фамилии, имени, отчества, электронной почты (e-mail), номера телефона, и иной информации, необходимой для коммуникации с Заказчиком. Отправкой Заявки на получение услуг, Заказчик подтверждает свое намерение осуществить оплату выбранной Услуги. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, идентифицирующих себя в качестве Заказчиков, информационные поля Заявки могут отличаться в соответствии с экранными формами Сайта. 3.3.4. Самостоятельно знакомиться на Сайте продажи соответствующей Услуги с информацией о сроках, описании и условиях её предоставления. При наличии вопросов, связанных с информацией об оказываемых по настоящему Договору Услугах – обратиться к Исполнителю за разъяснениями отправив сообщение на адрес электронной почты relocantos@gmail.com. Отсутствие обращений Заказчика свидетельствует о том, что он ознакомлен в необходимой и достаточной для него степени с информацией об оказываемых по настоящему Договору услугах и условиях, на которых они оказываются. 3.3.5. Предоставлять полные и достоверные сведения, данные и документы при вступлении в отношения, связанные с исполнением настоящего Договора. В случае, когда Заказчиком указаны недостоверные либо неполные данные, Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за предоставление любой информации по ошибочно указанным данным третьим лицам. Риски, связанные с предоставлением неполной или недостоверной информации, которая имеет значение для выполнения поручения Заказчика, относятся на Заказчика. 3.3.6. Соблюдать условия настоящего Договора; оплатить Услуги Исполнителя в порядке, размерах и сроки, определенные Заявкой и настоящим Договором. 3.3.7. Не разглашать конфиденциальную информацию, которая станет известна Заказчику при заключении и исполнении настоящего Договора, и конфиденциальный характер которой будет следовать из существа составляющих эту информацию сведений или в результате специального предупреждения Исполнителя. 3.3.8. Не конкурировать с Исполнителем ни в каких сферах, быть добропорядочным, не вмешиваться в хозяйственную деятельность Исполнителя, не принимать мер, которые прямо или косвенно ухудшающих организацию труда у Исполнителя и аффилированных с ним лиц. 3.3.9. Обращаться за Услугами, в том числе дополнительными, непосредственно по контактам, указанным на Сайте. Не создавать конфликтов, не вводить Исполнителя в заблуждение. 3.3.10. Не использовать агентов, поставщиков, помощников, сотрудников, доверенных лиц Исполнителя в своих целях без предварительного согласия Исполнителя. 3.3.11. По запросу Исполнителя, своевременно предоставлять в адрес Поверенного, указанного Исполнителем, все сведения и полномочия, необходимые для эффективного выполнения поручения Заказчика, равно как своевременно передавать или обеспечивать передачу Поверенному документов и материалов, имеющих отношение к исполнению поручения. При этом при подготовке документов строго следовать рекомендациям Исполнителя по порядку их оформления. Перечень необходимых документов и порядок их заверения размещается на Сайте Исполнителя и/или доводится до сведения Заказчика посредством электронной коммуникации. 3.3.12. В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения Заказчиком от Исполнителя соответствующего запроса, предоставить Поверенному по адресу, указанному Исполнителем, все сведения и документы, необходимые Поверенному для выполнения поручения Заказчика. В случае непредоставления Заказчиком документов, не предоставления Заказчиком ответов на запрос Исполнителя в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента акцепта настоящей оферты, Исполнитель освобождается от принятых на себя обязательств по Договору. При этом возврат ранее оплаченных Заказчиком денежных средств и/или зачет ранее оплаченной суммы в счет иных Услуг Исполнителя Заказчику не осуществляется, а удержанная Исполнителем сумма признается Сторонами штрафной неустойкой за неисполнение Заказчиком обязательств по Договору. В этом случае Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме. 3.3.13. В случае необходимости предоставления доверенности, заверенной нотариусом, Заказчик в кратчайший срок обязан обратиться к нотариусу для её оформления и не позднее 3 (трех) дней с момента получения от Исполнителя соответствующего запроса, передать надлежащим образом оформленную доверенность Поверенному по адресу, указанному Исполнителем. Применительно к условиям настоящего Договора, надлежаще оформленной доверенностью считается доверенность, заверенная нотариусом и составленная в строгом соответствии с образцом, предоставленным Исполнителем. В противном случае, Заказчик самостоятельно несет риск наступления для него неблагоприятных последствий возникших вследствие неисполнения рекомендаций Исполнителя. 3.3.14. Заказчик предупрежден и соглашается с тем, что расходы по оформлению (в том числе оплате госпошлины) и пересылке (посредством Службы доставки) документов, указанных в п.п. 3.3.12., 3.3.13. Договора, он несет самостоятельно. 3.4. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ: 3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания Услуг. 3.4.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем. 3.4.3. При условии оплаты Исполнителю фактически оказанных Услуг, отказаться от Услуг Исполнителя, направив на адрес электронной почты Исполнителя relocantos@gmail.com со своего адреса электронной почты, указанного при заполнении Заявки на Сайте, соответствующее уведомление. При этом расчет суммы денежных средств, подлежащих возврату Заказчику, осуществляется по правилам раздела 9 настоящего Договора. Также, требование Заказчика о расторжении Договора считается отзывом заранее данного акцепта, указанного в пункте 1.3 настоящего Договора. 3.4.4. По согласованию с Исполнителем, для оплаты услуг Поверенного, воспользоваться услугами сторонних децентрализованных Платежных сервисов (систем), использующих технологию распределенного реестра (блокчейн) для совершения оплаты в цифровой валюте.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его акцепта Заказчиком и прекращает свое действие при полном исполнении обязательств между Сторонами. 4.2. Заказчик уведомлен и соглашается с тем, что срок оказания услуг Поверенным не может составлять меньше 90 (Девяноста) рабочих дней, и начинает исчисляться с момента получения Поверенным от Заказчика всего требуемого объема информации, документов и оплаты в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора. 4.3. Заказчик соглашается с тем, что до истечения срока, указанного в п. 4.2. настоящего Договора, он не вправе предъявлять к Исполнителю каких-либо претензий относительно качества и сроков оказания услуг и обязан воздерживаться от каких-либо действий, направленных на инициирование процедуры, позволяющей оспорить банковский перевод – возвратный платеж (чарджбек). 4.4. Услуги считаются оказанными и принятыми без возражений и претензий, если по истечению 3 (трех) дней с даты передачи Поверенным всего полученного при исполнении поручения Заказчика в Службу доставки для отправки полученного Заказчику, Заказчик не направит Исполнителю мотивированное возражение по оказанным услугам. Отсутствие претензий со стороны Заказчика, направленных в письменной форме в адрес Исполнителя, подтверждает надлежащее качество оказанных услуг и их приёмку Заказчиком по качеству и объёму. В соответствии с этим положением Стороны пришли к соглашению об отсутствии необходимости подписания акта приема-передачи оказанных услуг. 4.5. Если Заказчик воспользовался Услугой, то есть принял от Исполнителя полное или частичное исполнение по Договору либо иным образом подтвердил действие Договора, он не вправе ссылаться на то, что Договор является незаключенным и Услуга ему не была оказана.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ. РАСЧЕТЫ. ОПЛАТА. 5.1. Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение за оказанные услуги в размере 10 % (Десяти процентов) от стоимости, оформленной и оплаченной на Сайте Исполнителя Заявки на услугу. Вознаграждение Исполнителя НДС не облагается на основании ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ (Исполнитель применяет упрощённую систему налогообложения (УСН)). 5.2. Исполнитель в безакцептном порядке удерживает вознаграждение из суммы, подлежащей передаче Поверенному в порядке, определенном п. 3.1.3. настоящего Договора. 5.3. Осуществляя оплату, Заказчик подтверждает факт установления с ним договорных правоотношений на условиях настоящего Договора. 5.4. Информация о порядке и способах оплаты Услуг и о их стоимости размещается на Сайте Исполнителя (п.2.2. Договора). 5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на предоставляемые Услуги. Информация об изменении цен размещается на Сайте Исполнителя. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата их размещения на Сайте Исполнителя по его адресу в Сети Интернет. Заказчик обязан самостоятельно знакомиться на Сайте продажи соответствующей услуги с актуальными, на дату акцепта настоящей Оферты, ценами. 5.6. Для совершения оплаты выбранной услуги, Заказчик на странице описания Услуги может выбрать один из наиболее удобных для него способов оплаты. Нажав кнопку “оплатить”, Заказчик будет перенаправлен на сервис приема платежей, где, следуя инструкциям завершит процедуру оплаты. 5.7. Для оплаты выбранной услуги, Заказчик вправе воспользоваться, интегрированными с сайтом Исполнителя Платежными сервисами, или воспользоваться гиперссылкой, ведущей на страницу агрегатора платежных сервисов и систем, направляемой, Исполнителем на адрес электронной почты Заказчика, указанный при заполнении Заявки на получение услуг. 5.8. В случае оплаты Услуг Исполнителя юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, по требованию последних, Исполнителем может быть сформирован и направлен счет на оплату Услуг по адресу электронной почты, указанному в Заявке на услугу. 5.9. Все цены на Сайте указываются в валюте Российской Федерации (Рубль). Цены на Сайте указаны за стандартные услуги и считаются информационными. Окончательная стоимость Услуги зависит от предмета поручения Заказчика. В случае если требуется дополнительное предоставление Услуг, то соответственно и стоимость услуг может быть увеличена. 5.10. Если иное не указано на Сайте продажи соответствующей Услуги, или в выставляемом Исполнителем счёте на оплату, оказание услуг по настоящему Договору производится после оплаты Заказчиком 100% (Ста процентов) стоимости выбранной Услуги (Услуг) по безналичному расчёту, наличными денежными средствами в любом банковском отделении, через платежные системы, электронными деньгами с помощью электронных платежных сервисов по правилам соответствующих электронных платежных сервисов и процессинговых компаний и другими способами, которые указаны Исполнителем в соответствующем разделе Сайта. Условия о сроках способах оплаты Услуг Исполнителя по настоящему Договору расположены на Сайте Исполнителя. 5.11. Сервисный сбор Исполнителя за пользование Сервисом по обработке платежа включен в стоимость Услуг Исполнителя (п.5.1. Договора). 5.12. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Заказчик обязуется хранить все документы, подтверждающие осуществление оплаты, до момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Если денежные средства от Заказчика не поступили на расчетный счет Исполнителя в установленный срок и (или) в установленном размере, последний имеет право не приступать к оказанию Услуг, либо прекратить их оказание.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящим Договором. 6.2. В случае нарушения Заказчиком положения о конфиденциальности (п. 3.3.7. Договора), Заказчик обязан выплатить Исполнителю штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, либо в размере дохода, полученного в результате такого нарушения обязательства по настоящему Договору, по выбору Исполнителя. Размер штрафа обусловлен степенью возможного либо причиненного вреда правам и законным интересам Исполнителя, который многократно превышает стоимость Услуг, оплаченных Заказчиком по настоящему Договору. Требование Исполнителя о выплате штрафа подлежит немедленному удовлетворению в добровольном досудебном порядке. В случае отказа либо неудовлетворения требования о выплате штрафа Заказчиком, Исполнитель вправе незамедлительно обратиться в суд за защитой нарушенного права. 6.3. Стороны настоящего Договора соглашаются с тем, что при любых обстоятельствах, максимальный размер ответственности Исполнителя в виде уплаты неустойки и / или возмещения ущерба за нарушение своих обязательств по Договору, независимо от основания ответственности, не может превышать 10% (десяти процентов) от суммы Заявки, оплаченной Заказчиком. Исполнитель несет ответственность исключительно при наличии своей вины. Упущенная выгода и иные косвенные (непрямые) убытки возмещению Исполнителем не подлежат. 6.4. Исполнитель не возвращает денежные средства и не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение услуг Поверенным в случае, если при исполнении Договора Заказчик умышленно или по неосторожности скрыл или предоставил недостоверную информацию и документы, имеющие отношение к исполнению его поручения. 6.5. Исполнитель не несет ответственности за невозможность предоставления услуг Заказчику по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или программного обеспечения со стороны Заказчика, а также по любым другим причинам, препятствующим получению Заказчиком услуг, возникшим по вине Заказчика. 6.6. Выбор услуги и страны, в которой Поверенный должен осуществить поручение Заказчика – ответственность Заказчика. Несмотря на то, что Исполнитель может давать свои рекомендации, ответственность за окончательное решение остается за Заказчиком. 6.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. 6.8. При условии надлежащего оказания Услуги по Договору Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за действия, выходящие за пределы компетенции Исполнителя. В том числе Исполнитель не несет ответственности за: – возможный отказ государственных органов иностранного государства в совершении регистрационных действий; – возможный отказ иностранным банком в открытии счета; – за возможный отказ в совершении иных юридических действий, предметом которых являлось поручение Заказчика в случае изменений в законодательстве, ввода санкций, ограничений на работу платежных систем и банковских переводов, блокировки счетов и/ или денежных средств на них; – возмещение денежных затрат Заказчика за оказанную и оплаченную Услугу, если Заказчик по своему усмотрению, или по какой-либо другой причине не воспользовался предоставленной ему Услугой. 6.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы или событий чрезвычайного характера, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить (форс-мажор), на срок действия этих обстоятельств. 6.10. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору, письменно уведомив об этом другую Сторону. 6.11. Исполнитель не несет ответственности за действия банков, электронных платежных систем, обеспечивающих зачисление и возвраты денежных средств при исполнении настоящего Договора. Также Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг Заказчику по причинам, не зависящим от самого Исполнителя, а именно: нарушение работы Интернета, оборудования или программного обеспечения со стороны Заказчика, сбои в работе служб email-рассылки, в том числе при попадании писем Исполнителя в папку «Спам». В данном случае услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежащими оплате в полном размере. 6.12. В случае нарушения иных условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 7.1. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», а также гарантирует такое согласие от субъекта персональных данных, указанного в Заявке. 7.2. Заказчик согласен с тем, что в рамках обработки персональных данных ИП Страдэ Е.С. (ОГРН ИП 317774600305611) вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), обезличивание и удаление персональных данных путем ведения баз данных автоматизированным, механическим и ручным способами, а также на обмен (прием и передачу) персональных данных Заказчика с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Согласие на обработку персональных данных действует до его отзыва Заказчиком. Отзыв настоящего согласия на обработку персональных данных может быть направлен в письменной форме на электронную почту Исполнителя: relocantos@gmail.com.
8. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 8.1. Так как Исполнитель не является стороной договора между Заказчиком и Поверенным, заявления о возврате денежных средств рассматриваются Исполнителем только в части оплаты услуг Исполнителя. 8.2. Все заявления о возврате денежных средств принимаются в письменном виде на почту по адресу relocantos@gmail.com. Заявление заполняется Заказчиком собственноручно, на заявлении Заказчик ставит свою личную подпись, после чего сканирует заявление и отправляет его скан-копию на почту relocantos@gmail.com с указанием темы письма «Заявление о возврате». К обязательным пунктам заявления на возврат денежных средств относятся: 8.2.1. наименование адресата и данные заявителя (для физических лиц – ФИО, паспортные данные, адрес проживания, телефон, адрес электронной почты, для юридических лиц – реквизиты организации); 8.2.2. сумма оплаченных Услуг и информация о покупке (дата, идентификатор заказа, сумма заказа, способ оплаты, электронный адрес, на который был оформлен заказ); 8.2.3. причины, побудившие вернуть деньги и подробное обоснование своей претензии; 8.2.4. реквизиты для перевода денежных средств (номер расчетного счета получателя, с которого производилась оплата Услуг(-и), наименование банка получателя, корреспондентский счет банка получателя, банковский идентификационный код (БИК), код причины постановки на учет (КПП), наименование получателя); 8.2.5. приложения (документ об оплате, для юридических лиц – документ, подтверждающий полномочия подписанта, для физических лиц – копия паспорта), дата, подпись и расшифровка; 8.2.6. выражение согласия на обработку персональных данных заявителя, указанных в заявлении; 8.2.7. дата отправки заявления. 8.3. К заявлению о возврате прикладываются фотокопия (скан) документа, удостоверяющего личность заявителя, скан платежного документа, свидетельствующего об оплате. 8.4. Решение о возврате или об отказе в возврате денежных средств принимается Исполнителем в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего заявления Заказчика. 8.5. Денежные средства возвращаются на счет Заказчика, с которого производилась оплата Услуг(-и), в течение десяти рабочих дней после принятия решения о возврате. При этом Заказчику возвращаются уплаченные им денежные средства за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. 8.6. Не подлежит возврату сумма, переданная Поверенному в порядке, определенном п. 3.1.3. настоящего Договора, которая составляет 90% (Девяносто процентов) от стоимости оформленной и оплаченной Заказчиком Заявки. 8.7. В случае предоставления Заказчиком неполной, недостоверной, противоречивой информации, или документов, оформленных ненадлежащим образом, либо, в случае если Заказчик самостоятельно и без согласования с Исполнителем внес изменения в предоставленные Исполнителем образцы документов, что привело к отрицательному результату выполнения поручения Заказчика, Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в возврате денежных средств. В данном случае удерживаемая Исполнителем сумма признается Сторонами штрафом за неисполнение Заказчиком своих обязательств по Договору. 8.8. Требование Заказчика о возврате денежных средств также считается отзывом заранее данного акцепта, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 9.1. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров. При этом претензионный порядок разрешения споров, возникающих из отношений по поводу заключения настоящего Договора, является обязательным. 9.2. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению в письменном виде на почту relocantos@gmail.com. 9.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её в соответствии с действующим законодательством РФ и дать на нее ответ в течение 10 (Десяти) дней со дня получения. 9.4. В случае неурегулирования спора в досудебном порядке, он передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: Индивидуальный предприниматель Страдэ Евгения Сергеевна ИНН 890308258957, ОГРН ИП 317774600305611, Адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новаторов, д. 36, корпус 3, кв.180 Адрес электронной почты: relocantos@gmail.com
Политика обработки персональных данных
Использование Сайта (Сайтов) и вступление в отношения по поводу приобретения товаров и/или услуг Оператора означают безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных данных. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от пользования Сайтом (Сайтами) и не вступать либо не продолжать любые отношения с Оператором. Редакция действительна с 15.11.2022 года г. Москва, РФ
Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – «Политика») разработана в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами РФ. Данная Политика издана и применяется индивидуальным предпринимателем Страдэ Евгенией Сергеевной (ИНН 890308258957 ОГРН ИП 317774600305611) (далее – «Оператор»), в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении всей информации, которую Оператор может получить о пользователе во время использования им Сайтов Оператора с доменным именем: http://relocanto.ru, включая все разделы, страницы (поддомены) (далее – «Сайты») и регулирует любой вид обработки персональных данных и информации личного характера (любой информации, позволяющей установить личность, и любой иной информации, связанной с этим) о физических лицах, которые являются потребителями услуг Оператора. Настоящая Политика распространяется на обработку личных, персональных данных, собранных любыми средствами, как активными, так и пассивными, как через Интернет, так и без его использования, от лиц, находящихся в любой точке мира. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные настоящей Политикой, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.
1. Персональная информация пользователей, которую получают и обрабатывают Сайты 1.1. В рамках настоящей Политики под «персональными данными пользователя» (субъекта персональных данных) понимаются: 1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе индивидуальному предпринимателю Страдэ Евгенией Сергеевной, – самостоятельно при оставлении заявки, совершении покупки, регистрации (создании учётной записи) или в ином процессе использования Сайтов, в том числе: фамилия, имя, отчество; контактный номер телефона; никнейм в мессенджере телеграм; адрес электронной почты. При помощи указанных данных собирается информация для целей исполнения обязательств Оператора по отношению к пользователям, в том числе оказываемых Оператором на платной основе. 1.1.2. Данные, которые автоматически передаются Сайтами в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы, другие данные о посетителях от сервисов статистики посещаемости (адрес страницы, на которой расположен рекламный блок, реферер (адрес предыдущей страницы) и т.п.), данные геолокации и иные данные, сбор и обработка которых происходит автоматически на сайтах, принадлежащих Оператору. При помощи указанных данных собирается информация о действиях посетителей на сайте с целью улучшения его содержания, улучшения функциональных возможностей сайта и, как следствие, создания качественного контента и сервисов для посетителей. Субъект персональных данных может в любой момент изменить настройки своего браузера так, чтобы все файлы cookie блокировались, или чтобы осуществлялось оповещение об их отправке. При этом субъект должен понимать, что в таком случае некоторые функции и сервисы Сайтов не во всех случаях смогут работать должным образом. 1.1.3. Кроме сведений, указанных в п.п. 1.1.1-1.1.2 настоящей Политики, Оператор также регистрирует данные о покупках, совершенных субъектом персональных данных на Сайтах и формирует информационные и маркетинговые (рекламные) предложения по отношению ко всем субъектам персональных данных, оставивших свои данные. 1.2. Настоящая Политика применима только к Сайтам, и Оператор (как администратор Сайтов) не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайтах. На таких ресурсах у пользователя может собираться или запрашиваться иная информация, относящаяся к персональным данным, а также могут совершаться иные действия, которые не имеют отношения к Оператору. 1.3. Сайты в общем случае не проверяют достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляют контроль за их дееспособностью. Оператор, администрирующий Сайты, исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах ресурсов Сайтов, и поддерживают эту информацию в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей 2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для оказания услуг и/или предоставления иных ценностей для посетителей Сайта (субъектов персональных данных), в том числе – информационных и маркетинговых рассылок. 2.2. Персональную информацию пользователя (субъекта персональных данных) Оператор вправе использовать в следующих целях: 2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Оператором. 2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг и сервисов, цифровых продуктов и иных ценностей. 2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя. 2.2.4. Улучшение качества Сайта, удобства его использования, разработка новых предложений и услуг. 2.2.5. Таргетирование информационных материалов. 2.2.6. Проведение статистических и иных исследований, на основе предоставленных данных. 2.2.7. Заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с физическими лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 2.2.8. Обнаружение, предотвращение, смягчение последствий и расследование мошеннических или иных незаконных действий в отношении Оператора.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам 3.1. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Оператор исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах настоящих онлайн-ресурсов Сайтов, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии (п. 1.3). 3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. 3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях: 3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия (путем предоставления персональных данных); 3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенных Сайтов, либо для оказания услуги пользователю; 3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры; 3.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Оператора Сайта или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает положения договора, заключенного между ним и Оператором и(или) законодательства Российской Федерации. Таким образом, Оператор не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без согласия субъекта персональных данных, кроме случаев, если это прямо предусмотрено действующим законодательством и настоящей Политикой. В частности, Оператор может передавать третьим лицам персональные данные Пользователя в целях оказания последнему услуг (к примеру, обучение на образовательной платформе), при этом соблюдая положения настоящей Политики и принимая меры к их сохранности. 3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайта Оператор руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных», локальными нормативными актами о персональных данных. 3.5. Обработка персональных данных организована Операторам на принципах: 3.5.1. Законности целей и способов обработки персональных данных, добросовестности и справедливости в деятельности Оператора; 3.5.2. Достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости сбора персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 3.5.3. Обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 3.5.4. Соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 3.5.5. Недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой; 3.5.6. Обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных; 3.5.7. Хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 3.6. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в течение срока, необходимого для выполнения целей, для которых, они собирались, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (смешанная обработка) посредством сети Интернет. В любом случае, персональные данные пользователя хранятся и обрабатываются не дольше 5 (пяти) лет с момента получения согласия пользователя на их обработку. 3.7. Все персональные данные предоставляются (собираются) непосредственно от пользователя как субъекта персональных данных. Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении либо непредоставлении своих персональных данных, и дает согласие на их обработку Оператором свободно, своей волей и в своем интересе. 3.8. Согласие, указанное в п. 3.7. настоящей Политики, также означает согласие пользователя на передачу вышеназванных персональных данных третьим лицам, на поручение обработки указанных данных третьими лицами, а также согласие пользователя на трансграничную передачу этих данных посредством сети Интернет (когда такая передача необходима для оказания услуг Оператором либо необходима для достижения иных целей, установленных настоящей Политикой), а также на получение e-mail и sms-рассылки в рамках заключаемого с Оператором договора возмездного оказания услуг либо для получения рекламных и маркетинговых материалов. При этом под трансграничной передачей данных понимается передача данных третьим лицам как в странах с адекватным уровнем защиты данных, так и не относящихся к таким странам. Необходимый уровень защиты персональных данных в любом случае обеспечивается Оператором путем соблюдения условий, указанных разделе 5 настоящей Политики. В общем порядке Оператор не использует трансграничную передачу персональных данных. В случае, если такая передача будет совершена, пользователь будет уведомлён Оператором о данном факте. 3.9. Согласие на обработку персональных данных предоставляется пользователем при заполнении специальных форм подписки на сайте Оператора, при оформлении заявки на получение от Оператора бесплатной услуги либо платной услуги, заключение соответствующего договора оказания услуг (публичной оферты) либо непосредственно при осуществлении оплаты услуг по договору (акцепте публичной оферты) путем проставления «галочки», подтверждающей согласие на обработку персональных данных, в специальном «чекбоксе». При этом данное действие имеет юридическую силу письменного согласия. 3.10. В отдельных случаях, специально оговоренных в локальных актах Оператора, пользователь предоставляет персональные данные иным способом (отличным от указанного в п. 3.9 настоящей Политики). К примеру, при заполнении заявок на оказание отдельных видов услуг, подаче заявления о возврате уплаченных денежных средств за товары или услуги Оператора – пользователь передаёт персональные данные Оператору посредством направления письма на адрес электронной почты: relocantos@gmail.com, при этом – в случае передачи данных, отличных от перечисленных в п. 1.1 настоящей Политики – пользователь отдельно выражает согласие на обработку дополнительно сообщаемых данных.
4. Изменение пользователем персональной информации 4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, отправив заявление в адрес Оператора-владельца Сайтов по адресу электронной почты: relocantos@gmail.com. 4.2. Пользователь может в любой момент, отозвать свое согласие на обработку персональных данных, оставив заявление в адрес администрации по адресу электронной почты: relocantos@gmail.com.
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей 5.1. При обработке персональных данных Оператор применяет правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 5.1.1. Оценкой эффективности мер по обеспечению безопасности персональных данных до начала использования таких мер; 5.1.2. Обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер по их устранению и недопущению повтора; 5.1.3. Восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 5.1.4. Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных; 5.1.5. Проверкой наличия в договорах, заключаемых Оператором, с третьими лицами, пунктов об обеспечении конфиденциальности персональных данных и включением их, при необходимости, в договоры; 5.1.6. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 5.2. Третьи лица, получившие доступ к персональным данным по поручению Оператора, обязуются принимать необходимые организационные и технические меры к обеспечению конфиденциальности такой информации на своем персональном устройстве, с которого осуществляет обработку персональных данных. 5.3. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам обработки и защиты персональных данных субъектов, персональные данные которых обрабатываются Оператором, осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации. 5.4. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных обработку его персональных данных, указанную в ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6. Ответственный за обработку персональных данных: 6.1. Ответственным лицом за обработку персональных данных является лично Оператор. 6.2. В своей деятельности ответственное лицо: 6.2.1. Осуществляет внутренний контроль за соблюдением Оператором, его сотрудниками и контрагентами законодательства Российской Федерации о персональных данных, к которым они получают доступ от Оператора, в том числе требований к защите персональных данных. 6.2.2. Контролирует прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных. 6.2.3. Принимает меры для обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным и немедленного принятия мер защиты персональных данных. 6.2.4. Производит постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных. 6.2.5. Знакомит под роспись работников Оператора, которые имеют доступ к персональным данным, с положениями законодательства РФ и ЕС о персональных данных, в том числе с требованиями о защите персональных данных, а также с локальными актами Оператора, определяющими порядок обработки Персональных данных. 6.2.6. Осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, настоящей Политике и иным локальным актам Оператора.
7. Ответственность пользователя 7.1. Субъекты персональных данных обязаны предоставлять Оператору только достоверные персональные данные и своевременно сообщать об их изменении. При этом Оператор не проверяет достоверность персональных данных, и не осуществляет контроль за дееспособностью субъектов персональных данных, и исходит из того, что субъект предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации (подписки, оплаты), и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Риск предоставления недостоверных персональных данных при этом несет сам субъект персональных данных. 7.2. Оператор не осуществляет намеренно обработку персональных данных несовершеннолетних лиц, без согласия на это их законных представителей. Оператор рекомендует пользоваться сайтом лицам, достигшим 18 лет. Ответственность за действия несовершеннолетних, включая приобретение ими услуг на Сайтах, лежит на законных представителях несовершеннолетних. Если Оператору станет известно о том, что он получил персональную информацию о несовершеннолетнем лице без согласия законных представителей, то такая информация будет удалена в возможно короткие сроки. 7.3. Оператор не несет ответственности за обработку персональных данных третьих лиц, которые получатель услуг Оператора сообщил как свои собственные. Риск привлечения к ответственности в этом случае несет заказчик или получатель услуг Оператора, предоставивший недостоверные данные. 7.4. В случае несогласия субъекта персональных данных полностью либо в части с условиями настоящей Политики – использование им Сайта и его сервисов должно быть немедленно прекращено.
8. Хранение персональных данных 8.1. Хранение персональных данных осуществляется в электронной форме в соответствующих информационных системах персональных данных, размещаемых в базах данных на территории РФ. 8.2. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных в сроки, обеспечивающие соблюдение и достижение целей обработки персональных данных, установленных настоящей Политикой. 8.3. Хранение персональных данных осуществляется с ограничением доступа, в том числе путем создания соответствующих уровней доступа. 8.4. Персональные данные, содержащиеся в разных электронных базах, и обработка которых осуществляется для различных целей, хранятся раздельно.
9. Прекращение обработки и уничтожение персональных данных 9.1. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных Оператор обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц. 9.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных данных, обязан уточнить персональные данные в течение 7 (семи) рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 9.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Оператором, последний в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Оператор в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных либо его законного представителя. 9.4. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку, Оператор обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня поступления указанного отзыва. 9.5. Оператор вправе продолжить использовать персональные данные о субъекте по итогу рассмотрения отзыва согласия на их обработку, обеспечив обезличивание такой информации. 9.6. Оператор направляет уведомление о результатах рассмотрения запросов субъектов персональных данных, указанные в настоящем разделе, через службу поддержки relocantos@gmail.com путем отправки сообщений на email субъекта персональных данных, указанный в запросе.
10. Разрешение споров 10.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между субъектом персональных данных и Оператором, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 10.2 Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 10.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган по месту регистрации Оператора в соответствии с действующим законодательством РФ. 10.4. К настоящей Политике обработки персональных данных и отношениям между субъектом персональных данных и Оператором применяется действующее законодательство РФ.
11. Дополнительные условия 11.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику обработки персональных данных без согласия субъектов персональных данных. 11.2. Новая редакция Политики обработки персональных данных вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 11.3. Предложения и замечания для внесения изменений в Политику обработки персональных данных следует направлять по адресу: relocantos@gmail.com. 11.4. Недействительность отдельных норм настоящей Политики, если таковая будет признана решением суда или иного уполномоченного государственного органа, не влечет ее недействительности в целом. 11.5. При обработке персональных данных Оператор не осуществляет специально проверку наличия особого режима обработки персональных данных, установленного законодательством стран, к юрисдикции которого относятся отдельные получатели услуг Оператора или лица, предоставившие свои данные по форме подписки на Сайте. Если субъект персональных данных является резидентом государства с особым режимом защиты персональных данных, например, в Европейской экономической зоне (EEA), и получает доступ к Сайту из стран Европы, Оператор предпринимает все разумные меры для обеспечения соблюдения таких требований законодательства о защите персональных данных, установленных соответствующим государством либо группой стран (GDPR). Для этого субъект персональных данных обязан уведомить Оператора о наличии особого режима защиты его персональных данных путем обращения в службу поддержки по адресу relocantos@gmail.com.
12. Реквизиты Оператора Индивидуальный предприниматель Страдэ Евгения Сергеевна ИНН 890308258957 ОГРН ИП 317774600305611 Адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новаторов, д. 36, корпус 3, кв.180 Адрес электронной почты: relocantos@gmail.com